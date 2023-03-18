Nutrients: японский чай матча помогает при депрессии и тревожности

Ученые из Университета Кумамото установили, что японский чай матча улучшает настроение человека и повышает умственную работоспособность. Также специалисты описали механизм антидепрессивного действия у подопытных мышей. Исследование опубликовал научный журнал Nutrients.

Порошок матча (маття), который получают из листьев Camellia sinensis, широко применяется в Японии для приготовления разных напитков. В исследовании эксперты захотели оценить эффект перорального введения этого порошка на крыс, которые из-за социального изолирования испытали сильный стресс.

Удалось выяснить, что матча снизил депрессию и тревожность. Об этом говорят результаты тестов по подвешиванию мышей за хвост. Обычно такие тесты используют для оценки депрессии у животных. Примечательно, что эффект порошка был слабее среди тех крыс, которые испытали меньше симптомов депрессии.