Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрия Урмана, высыпания на разных участках лица говорят о разных проблемах.

Так, высыпания в области Т-зоны свидетельствуют о проблемах с органами ЖКТ, в области щек и подбородка – о гормональном сбое и нарушении в работе кишечника.

Часто появляющиеся высыпания на лбу возникают из-за недостаточной гигиены или же некорректно подобранных средств по очищению волосистой части головы.

При высыпаниях на височной области повода беспокоится нет. Подобные проявления зачастую говорят об обезвоживании, поэтому нужно правильно выстроит питьевой режим, что убирает проблему.