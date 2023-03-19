Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней останавливается сердцебиение, а тело лишается кислорода. Через шесть минут наступает биологическая смерть. Тогда уже гибнут клетки головного мозга. При остановке сердца не все потеряно и человека еще удается спасти. Доктор заявил, что после пациента нужно поместить в холод для того, чтобы замедлился метаболизм, а клетки мозга оставались живы.

«Чем холоднее будет тело, тем медленнее скорость метаболизма. Вы медленнее используете кислород, и окно может быть длиннее», — пояснил Палас.