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Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

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Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней останавливается сердцебиение, а тело лишается кислорода. Через шесть минут наступает биологическая смерть. Тогда уже гибнут клетки головного мозга. При остановке сердца не все потеряно и человека еще удается спасти. Доктор заявил, что после пациента нужно поместить в холод для того, чтобы замедлился метаболизм, а клетки мозга оставались живы.

«Чем холоднее будет тело, тем медленнее скорость метаболизма. Вы медленнее используете кислород, и окно может быть длиннее», — пояснил Палас.

Специалист добавил, что даже если спасти умирающего нельзя, он может слышать все происходящее. При падении кровяного давления умирающий пациент еще определенное время слышит, что говорят окружающие люди.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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