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YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

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YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака
Здоровье
Фото из открытых источников

В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России, обладает уникальными свойствами. Японцы советуют применять его для поддержания молодости, стройности, красоты и здоровья.

Лук способствует разжижению крови, стабилизирует артериальное давление, помогает при сахарном диабете. Аллилсульфиды, которые в большом количестве есть в овоще, препятствуют свертыванию крови и разжижают ее. Лук рекомендуют употреблять регулярно людям с высоким уровнем холестерина и нейтрального жира.

Более того, содержащийся в луке кверцетин уменьшает всасывание жира. Это делает его отличным помощником в снижении веса. Калий выводит лишнюю воду из организма, поэтому уходят отеки. А еще этот полезный овощ помогает бороться с астмой, гриппом, пищевыми отравлениями и даже раком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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