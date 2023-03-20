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«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе

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«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе
Здоровье
Фото из открытых источников

По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах.

При этом стало известно, что самой частой причиной обращения к урологу-андрологу являются разные проблемы с мочеиспусканием. По словам врача-уролога высшей квалификационной категории Руслана Корнилова, это проблема на сегодняшний день весьма распространена.

Затруднение мочеиспускания отмечается при простатите или аденоме предстательной железы. Также нередко к доктору приходят мужчины с эректильной дисфункцией. Еще одной проблемой, которая часто беспокоит представителей сильного пола, является быстрое семяизвержение. Кроме того, участились визиты к врачу для лечения бесплодия.

Добавим, что большинство заболеваний у мужчин лечатся медикаментозно, а также посредством оперативного вмешательства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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