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В Тюменской области родились трое младенцев с неопределённым полом

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В Тюменской области родились трое младенцев с неопределённым полом
Здоровье
Фото из открытых источников

В Тюменской области на свет появились три ребенка с неопределенным полом. У одного малыша - андрогенитальный синдром. Еще двое имеют нарушения формирования пола. Об этом сообщается в департаменте здравоохранения региона.

Адреногенитальный синдром (АГС) является врожденным заболеванием. Он сопровождается нарушением строения наружных половых органов и связано прежде всего с повышенной секрецией гормонов коры надпочечников. Синдром передается ребенку от родителей. Основное лечение - заместительная гормональная терапия.

Что касается нарушения формирования пола — это патология, когда генетический пол не соответствует строению наружных половых органов. К этой группе относятся случаи с двойственным строением половых органов, когда нельзя точно сказать, к какому полу можно отнести младенца. В каждом случае родители решают, в каком поле им воспитывать малыша. Пациенты постоянно наблюдаются у уролога и эндокринолога. Некоторым в будущем делают хирургическую коррекцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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