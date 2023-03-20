В Тюменской области родились трое младенцев с неопределённым полом

В Тюменской области на свет появились три ребенка с неопределенным полом. У одного малыша - андрогенитальный синдром. Еще двое имеют нарушения формирования пола. Об этом сообщается в департаменте здравоохранения региона.

Адреногенитальный синдром (АГС) является врожденным заболеванием. Он сопровождается нарушением строения наружных половых органов и связано прежде всего с повышенной секрецией гормонов коры надпочечников. Синдром передается ребенку от родителей. Основное лечение - заместительная гормональная терапия.

Что касается нарушения формирования пола — это патология, когда генетический пол не соответствует строению наружных половых органов. К этой группе относятся случаи с двойственным строением половых органов, когда нельзя точно сказать, к какому полу можно отнести младенца. В каждом случае родители решают, в каком поле им воспитывать малыша. Пациенты постоянно наблюдаются у уролога и эндокринолога. Некоторым в будущем делают хирургическую коррекцию.