Врачи рассказали, почему лекарственные препараты не способны вывести камни из желчного пузыря

Желчнокаменная болезнь – нередкая болезнь у любителей острого и жареного. Российские врачи рассказали, как можно избежать болезни и почему лекарственные препараты не способны вывести камни из желчного пузыря.

«Одна из причин камнеобразования – это застой желчи. Камни бывают 2-х видов: пигментные и холестериновые. Холестериновые мягкие и не дают острой клинической картины в отличии от пигментных камней. Есть лекарственные препараты, которые их пытаются убрать. Но происходит это очень редко. Да и вывести можно мелкие камни размером до 2 или 3 мм.

Для того, чтобы избежать заболевания, нужно пить достаточное количество воды, регулярно ходить пешком, следить за своим весом, ограничить употребление алкогольных напитков.