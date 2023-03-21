«E1.RU»: Из-за чего дети страдают от ожирения и как с ним нужно бороться

Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников выявили лишний вес, а у 10 % из них было ожирение.

Переедание чаще происходит у мальчиков, чем у девочек. На ожирение у детей влияют стрессы, а также неправильное пищевое поведение, сокращение физической активности, наследственность. Нередко ребенок начинает заедать психологические проблемы. При отсутствии проблем со здоровьем главной причиной ожирения может стать неправильное питание. В этом случае работать нужно также с родителями.

Когда между родителями и детьми нарушаются отношения, то взрослые запускают механизм сублимации. Вместо общения с ребенком его балуют вкусной едой или за хорошее поведение поощряют сладким. Родителям нужно перестать сублимировать чувства к детям при помощи еды. Кормить ребенка нужно 4-5 раз в день, при этом не превышать размер порции и добавить обязательно физическую нагрузку.

Для устранения детского ожирения в Свердловской области был запущен проект «Азбука здоровья».