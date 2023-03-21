«РГ»: Кардиолог Кореневич проинформировала граждан России, с чем нельзя есть картошку

Россиянам врачи рассказали, каких сочетаний продуктов нужно избегать, чтобы быстро избавиться от лишнего веса. По словам кардиолога и кандидата медицинских наука Анны Кореневич, некоторые сочетания продуктов не дадут похудеть или удержать низкий вес.

К такой еде можно отнести мясо с картошкой, обед, ужин с хлебом, употребление после обеда и ужина десертов. Врач уверяет, что эти продукты можно есть без вреда, однако в отдельный прием пищи и в умеренном количестве.

Также кардиолог напоминает, что лишний вес - главная причина большинства болезней. Пациенты кардиологических отделений в 80% случаев — люди с ожирением. Избыточный жир увеличивает нагрузку на сосуды и сердце. Ожирение также крайне негативно влияет на работу печени, пишет «РГ».