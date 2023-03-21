В 2022 году в Рязанской области женщины прерывали беременность 666 раз

По сведениям министерства здравоохранения Рязанской области, в минувшем году в учреждениях, подведомственных минздраву, было произведено 666 медицинских абортов по желанию женщин. Из них 160 с использованием медикаментозного метода. В 2021 году - 682 аборта, в 2020 году — 807.

Всего в области действует 11 медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь дамам во время прерывания беременности. Наибольшее количество абортов выполнено в клинической больнице №8 — всего 435 аборта за минувший год. В БСМП проведено одно прерывание, а в роддоме №2 — около 99 операций. В районах Рязанской области 42 аборта провели в Шиловском ММЦ, 25 проходили в Скопинском ММЦ, а 20 женщинам сделали в Касимовском. В остальных клиниках этот показатель намного ниже.

Отметим, что перед получением направления на аборт пациентка проходит двухэтапное «предабортное» консультирование с акушером-гинекологом, психологом, юристом и специалистом по социальной работе.