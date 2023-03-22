Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов посоветовал, как весной справляться с вирусами

Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа. Для профилактики вирусных заболеваний врачи дали несколько рекомендаций.

По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, для профилактики и лечения есть препарат «Арбидол». Он уже эффективно зарекомендовали себя против гриппа и других ОРВИ. Можно применять у детей с двух лет. Механизм работы очень прост — молекулы умифеновира препятствуют связыванию вирусов с клетками человека, не давая ему проникнуть в организм.

Кроме того, нужно соблюдать питьевой режим, спать минимум 8 часов ежедневно, регулярно гулять на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, употреблять достаточное количество клетчатки, овощей, цельнозерновых продуктов, фруктов и зелени.