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Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов посоветовал, как весной справляться с вирусами

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Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов посоветовал, как весной справляться с вирусами
Здоровье
Фото из открытых источников

Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа. Для профилактики вирусных заболеваний врачи дали несколько рекомендаций.

По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, для профилактики и лечения есть препарат  «Арбидол». Он  уже эффективно зарекомендовали себя против гриппа и других ОРВИ. Можно применять у  детей с двух лет. Механизм работы очень прост — молекулы умифеновира препятствуют связыванию вирусов с клетками человека, не давая ему проникнуть в организм.

Кроме того, нужно соблюдать питьевой режим, спать минимум 8 часов ежедневно, регулярно гулять на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, употреблять достаточное количество клетчатки, овощей, цельнозерновых продуктов, фруктов и зелени. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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