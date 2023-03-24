Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение человека

С давних пор люди ищут эликсир молодости. В последнее время все чаще сообщается о том, что отодвинуть старость можно при помощи правильного питания. Ученые выискивают продукты, которые помогают сохранить красивый и молодой внешний вид. Какую пищу нужно включить в рацион, чтобы помолодеть?

Нужно включать в рацион богатые цинком продукты - говядину, печень, отруби, морковь, орехи, устрицы, моллюски, сельдь. Также необходима медь, которой много в кальмарах, устрицах, осьминогах, мидиях, авокадо. Есть она в кинзе, кукурузной крупе, почках и фундуке.

Но для того, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно покупать дорогие продукты. Множество полезных веществ содержит свекла и капуста. Также регулярно следует употребять шпинат, брокколи, лосось, курицу, клубнику, чечевицу, горох, бананы. Помогает бороться с с потерей упругости кожи чернослив и зеленый чай.



