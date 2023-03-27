Лор Зайцев: выдавливание прыща на носу может закончиться смертельным исходом

Самостоятельное удаление прыща на носу очень опасно. Оно может закончиться смертельным исходом. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам лора, в зоне носогубного треугольника есть много сосудов, которые соединяются с сосудами головного мозга. При удалении фурункула инфекция может разносится по мозгу.

Если место фурункула кровит, то гнойные массы устремляются в кровоток на уровне мозга. Есть вероятность абсцедирования, тромбоза пещеристого синуса с дальнейшим абсцедированием мозга, то есть развивается вторичный гнойный менингит. Ни в коим случае его выдавливать нельзя, будет только хуже. Если он в стадии нагноения, потребуется хирургическое вскрытие в стерильных условиях. В ином случае это может грозить летальным исходом, — заявил Зайцев.