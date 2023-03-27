Терапевт Чиркова назвала 3 самых вредных продукта для здоровья желудка

Терапевт Ольга Чиркова назвала 3 самых вредных для желудка продукта. В этот список попали алкоголь, жареное мясо, сладости. Специалист призвала избегать блюд, которые раздражают слизистую желудка и мешают нормальному пищеварению.

Поэтому из рациона желательно убрать колбасы, жареное, копченое мясо. Тяжелым для организма является крепкий алкоголь. Спиртное иногда может стать причиной ожога слизистой. Сладкие блюда являются причиной брожения, поэтому люди страдают от вздутия и ухудшения пищеварения.

Также Чиркова напоминает о необходимости регулярно проходить обследования. При наличии заболеваний ЖКТ нужно придерживаться всех рекомендаций врача касательно правильного питания.