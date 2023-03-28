«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

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Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир прокомментировал сообщение вдовы Михаила Горшенева о том, что сериал порочит имя покойного музыканта. По
Кинорежиссер Никита Михалков жетско раскритиковал актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом), который поспешно покинул свою родину. По мнению
Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации
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