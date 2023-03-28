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«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

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«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова
Здоровье / Знаменитости
Фото из открытых источников

Врачам столичной больницы удалось остановить стремительное распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом написал Telegram-канал «112».

По данным источника, мозговое кровообращение у спортсмена, который на сегодняшний день находится в сознании, пришло в норму. Фигуристу зашили трахеостому.

Также отмечается, что врачи не планируют в ближайшее время проводить новые операции. По словам источника в клинике, сейчас медики особое внимание стали уделять печени Костомарова, которой нужно длительное восстановление после применения разных сильнодействующих препаратов. Кроме того, радует то, что распространение некроза у Романа удалось остановить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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