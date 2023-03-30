Токсиколог Михаил Кутушов перечислил 3 продукта, которые вызывают воспаление в кишечнике

Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил, что вред некоторых продуктов для кишечника очевиден. Эту еду можно найти в каждом доме. Речь идет о выпечке, сырых овощах, десертах с длительным сроком хранения. Вышеуказанные продукты провоцируют воспаление в кишечнике.

Врач рекомендует отказаться от сахара, а также уменьшить количество хлебо-булочных изделий в рационе.

«Регулярное чрезмерное употребление глютена приводит к хроническому воспалению кишечника, накоплению избыточной слизи и приводит к проблемам с щитовидной железой», — говорит специалист.

Врач отмечает, что сырые злаки, бобовые, помидоры, перец, картофель содержат много лектинов, которые не усваиваются организмом. Также желательно отказаться от фруктовых фрешей в пользу цельных фруктов.