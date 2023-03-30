Yandex.RTB

Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Image 16+
Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно
Здоровье
Фото из открытых источников

Об опасности состояния, когда человека постоянно клонит в сон, рассказала Врач Наталья Макарочкина. По ее информации, постоянная сонливость у некоторых людей может говорить об авитаминозе, нехватке кислорода из-за нерегулярного проветривания или употреблении неправильной пищи. То есть человек мог есть еду, которая его организму не подходит. Чаще всего возникает недостаток железа, магния, витаминов D и В.

Ранее считалось, что причиной усталости является недосып или перенапряжение мозга из-за учебы и долгой работы. Позже специалистам удалось доказать, что причина кроется в другом.

Добавим, также на постоянную сонливость указывает неправильная работа надпочечников. В любом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Токсиколог Михаил Кутушов перечислил 3 продукта, которые вызывают воспаление в кишечнике

Сегодня, 10:57

Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Сегодня, 10:50

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

28-03-2023, 12:30

Лор Зайцев: выдавливание прыща на носу может закончиться смертельным исходом

27-03-2023, 10:49

Терапевт Чиркова назвала 3 самых вредных продукта для здоровья желудка

27-03-2023, 10:44

Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение человека

24-03-2023, 19:31

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов посоветовал, как весной справляться с вирусами

22-03-2023, 08:38

«E1.RU»: Из-за чего дети страдают от ожирения и как с ним нужно бороться

21-03-2023, 20:52

В 2022 году в Рязанской области женщины прерывали беременность 666 раз

21-03-2023, 20:45

«РГ»: Кардиолог Кореневич проинформировала граждан России, с чем нельзя есть картошку

21-03-2023, 11:48

«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе

20-03-2023, 20:32

Врачи рассказали, почему лекарственные препараты не способны вывести камни из желчного пузыря

20-03-2023, 15:18

В Тюменской области родились трое младенцев с неопределённым полом

20-03-2023, 09:50

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

19-03-2023, 20:35

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

19-03-2023, 15:13

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

18-03-2023, 22:24

Nutrients: японский чай матча помогает при депрессии и тревожности

18-03-2023, 16:37

Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени

18-03-2023, 11:16

Нил Брэдбери: немецкие крестьяне пили кофе с мышьяком для лечения всех болезней

17-03-2023, 19:42

«Газета.Ru»: иммунолог РФ Жукова пояснила, почему температура 37,5 хуже любой лихорадки

16-03-2023, 21:15

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • 27-03-2023, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • Вчера, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • Вчера, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

Фанаты телепрограммы «Три аккорда» потребовали выгнать Ларису Долину из состава жюри шоу
  • Сегодня, 08:37

Фанаты телепрограммы «Три аккорда» потребовали выгнать Ларису Долину из состава жюри шоу

Поклонники телевизионного шоу «Три аккорда» потребовали выгнать из передачи одного члена жюри. Речь идет о певице Ларисе Долиной. Артистка заняла

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»
  • 28-03-2023, 20:10

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»

Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во

Актрису Кристину Асмус оскорбили во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»
  • Вчера, 08:36

Актрису Кристину Асмус оскорбили во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

Кристина Асмус исполняет главную роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Но роль актрисы нравится далеко не всем зрителям. Некоторые

Интересная информация
Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены
  • 27-03-2023, 21:56

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время. Так, повышение коснется социальных

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова
  • 28-03-2023, 12:30

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

Врачам столичной больницы удалось остановить стремительное распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах
  • 28-03-2023, 10:33

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии
  • 28-03-2023, 08:13

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Занимавший ранее должность в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение о ситуации вокруг размещения