Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Об опасности состояния, когда человека постоянно клонит в сон, рассказала Врач Наталья Макарочкина. По ее информации, постоянная сонливость у некоторых людей может говорить об авитаминозе, нехватке кислорода из-за нерегулярного проветривания или употреблении неправильной пищи. То есть человек мог есть еду, которая его организму не подходит. Чаще всего возникает недостаток железа, магния, витаминов D и В.

Ранее считалось, что причиной усталости является недосып или перенапряжение мозга из-за учебы и долгой работы. Позже специалистам удалось доказать, что причина кроется в другом.

Добавим, также на постоянную сонливость указывает неправильная работа надпочечников. В любом случае нужно обязательно обратиться к врачу.