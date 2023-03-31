Эндокринолог Деревянко: стресс является одним из спусковых факторов развития сахарного диабета

Стресс - один из главных спусковых факторов в развитии сахарного диабета. Однако это наследственная болезнь, говорит врач-эндокринолог Ольга Деревянко.

По словам доктора, заболеванию зачастую предшествует другая болезнь либо пережитая травма, послужившая стрессом.

Сахарный диабет первого типа —наследственное аутоиммунное заболевание. Стресс — один из спусковых факторов. Часто люди говорят, что дебюту недуга предшествовало заболевание, переезд, авария, инфекционное заболевание, — заявила специалист.

Не так давно также выяснилось, что симптомом диабета второго типа может являться зуд в паху. Из-за повышения глюкозы в крови она выделяется с мочой, раздражая паховую область. Также снижается устойчивость к грибкам и появляются разные боли, связанные с воспалительными заболеваниями.