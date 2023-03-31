Эпидситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за последние несколько лет

В городе Петербурге ухудшилась эпидемиологическая ситуация с корью. Всего в городе Ленобласти было зафиксировано 74 случаев. Распространение болезни пока держат под контролем. Однако для стойкого коллективного иммунитета начнется подчищающая вакцинация, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцины доступны в городе, а ведомство формирует списки людей. Прежде всего, прививать с 3 апреля будут детей одного года и шести лет. Взрослым до 35 лет антитела вводят двукратно. С 36 до 65 лет прививают группы риска: медиков, педагогов, работников торговли, социальной сферы или транспорта.

После обнаружения очага инфекции, всех людей, контактировавших с заболевшим человеком, также вакцинируют в первые 72 часа. В этом случае нет ограничений по возрасту.



