Малышева: Аспирин вызывает смертельные поражения печени у детей

Аспирин категорически нельзя давать детям, поскольку ацетилсалициловая кислота вызывает у ребенка смертельные осложнения. Об этом рассказала телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!», которая выходит на Первом канале.

По словам доктора медицинских наук, у детей развивается синдром Рея. Вследствие этого поражается печень.

Педиатр Андрей Продеус согласился с коллегой. Он добавил, что смерть наступает на протяжении нескольких суток. К сожалению, одна треть пациентов умирают через день или два, если поражается печень.

К сожалению, в своей практике такие случаи видел неоднократно. Именно аспириновый синдром Рея. Это фульминантное, очень резкое развитие поражения печени с последующим летальным исходом, — отметил доктор.