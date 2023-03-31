У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики

Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у представителей сильного пола.

Алкоголь вносить коррективы в разные органы человека. Пьющие пиво нередко страдают от миокардиодистрофии, гипертонической болезни, цирроза, гепатита, панкреатита, гастрита, невропатий, поражений зрительного и слухового анализаторов. Устрашающие последствия вызваны кобальтом, который используют для стабилизации пивной пены. В напитке есть также другие токсические вещества и тяжелые соли, наносящие удар по эндокринной системе.

В итоге внешность пьющего человека становится другой. У мужчин подавляется выработка мужского гормона, ведь в пенном напитке есть аналог женского гормона. Из-за этого мужчина становится женственнее: таз становится шире, увеличивается живот, грудь. Любительниц пива вскоре ждет внешность мужчины. У них грубеет голос, появляется волосатость, наблюдается рост усов и бороды.