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МК: эпидемиологи РФ предупредили о возможной вспышке бактериального менингитав стране

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МК: эпидемиологи РФ предупредили о возможной вспышке бактериального менингитав стране
Здоровье
Фото из открытых источников

Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной. Смертность от заболевания достигает 20%. Также отмечается, что после заражения бактериальным менингитом есть большая вероятность навсегда остаться инвалидом.

Сообщается, что симптомы менингита напоминают симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Недуг протекает с высокой температурой, сильной головной болью, чувствительностью к свету. Опасность болезни в том, что она стремительно прогрессирует и на начальном этапе не всегда удается ее диагностировать.

Эпидемиологи также добавили, что благодаря вакцине бактериальный менингит можно успешно предотвратить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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