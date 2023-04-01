МК: эпидемиологи РФ предупредили о возможной вспышке бактериального менингитав стране

Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной. Смертность от заболевания достигает 20%. Также отмечается, что после заражения бактериальным менингитом есть большая вероятность навсегда остаться инвалидом.

Сообщается, что симптомы менингита напоминают симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Недуг протекает с высокой температурой, сильной головной болью, чувствительностью к свету. Опасность болезни в том, что она стремительно прогрессирует и на начальном этапе не всегда удается ее диагностировать.

Эпидемиологи также добавили, что благодаря вакцине бактериальный менингит можно успешно предотвратить.