Диетолог опровергла миф о том, что все «Е»-добавки в продуктах вредные

Большое количество ингредиентов, в том числе отмеченных буквой Е, являются признаком продукта глубокой переработки. При избыточном и регулярном употреблении могут нанести вред человеческому здоровью. Однако не всегда такие пищевые добавки несут в себе опасность.

По словам кандидата медицинских наук, диетолога, кардиолога и исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Светланы Павличенко, назначение добавки зашифровано в ее индексе, то есть в первой цифре названия. Е1 – красители, Е2 – консерванты. Задачей добавок является увеличение срока годности, усиление вкуса и аромата.

Но не все добавки с приставкой Е имеют синтетическую природу. В маркировку включены продукты натурального происхождения. К примеру, паприка обозначается как Е160».

Впрочем, для хорошего самочувствия и профилактики заболеваний в ежедневном рационе человека должны преобладать продукты с минимальной переработкой: фрукты, овощи, зерно, молочные продукты без сахара.