E1.RU: Врач Куприна назвала шесть болезней, о которых люди узнают, когда их уже поздно лечить

Врачи предупредили граждан РФ о шести опасных заболеваниях, которые можно обнаружить лишь во время обследования. Обычно эти болезни не проявляются. Протекают они бессимптомно длительный период времени.

Список так называемых "тихих убийц" уральскому изданию E1.RU назвал врач-терапевт Светлана Куприна. По ее данным, этот список включает гипертонию, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), остеопороз, атеросклероз, жировой гепатоз.

Как утверждает доктор, при своевременной диагностике и последующем правильном лечении человек сможет избежать серьёзных последствий для организма.

"Достаточное внимание к здоровью со стороны пациента, а также грамотная терапия снижают риск неблагоприятного исхода", — отметила специалист.