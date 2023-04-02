Гастроэнтеролог Каршиева: Ферментированные продукты могут замедлить старение чловека

Замедлить старение способна пища с большим количеством клетчатки и ферментированных продуктов. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Каршиева.

По словам специалиста, большую роль в поддержании здоровья играют кишечные бактерии и микробиота, отвечающие за работу иммунитета, воспалительные процессы в организме, снижение вероятности рака толстой кишки, сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Как пояснила эксперт, больше всего клетчатки содержится в овощах, фруктах, бобовых, орехах и цельнозерновых крупах. Врач рекомендует в рацион включить коричневый рис, цельный овес, булгур.

Также положительно влияют ферментированные продукты, которые получают при помощи брожения. Речь идет о квашеной капусте, кимчи, моченых яблоках, соленых огурцах, помидорах и другие соленьях.