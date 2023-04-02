В «МК» информируют, что смертность привитых от COVID-19 SARS-CoV-2 зашкаливает

Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90% смертей от Covid-19 - это вакцинированное население. 82% - люди, получившие троекратно бустерные прививки. Эта тенденция продолжает сохраняться по сегодняшний день.

«К концу мая минувшего года в Англии зарегистрировали 15 113 смертей от Covid-19. Из них 13 666 человек вакцинированы. Большинство трехкратно привиты».

Больше всего обеспокоило ученых резкое падение смертности среди непривитых людей. В то время количество смертей у привитых с каждым месяцем растет».

Одновременно ВОЗ пересмотрела свое отношение к массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Организация делает выводы, что поводить вакцинацию до 17 лет не нужно.