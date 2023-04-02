Выяснилось, зачем были нужны вакцины от COVID-19. И это – не профилактика болезни

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека. Изучения показали, что привывка приводит к бесплодию и сокращению рождаемости.

"Вакцина" от COVID-19 – это не вакцина, а экспериментальный препарат, изготовленный по заказу Минобороны США. Они созданы для экспериментов над человечеством. Британское издание DailycClout выпустило отчёт об исследовании доктора медицинских наук Роберта Чандлера. Он установил прямую связь между "вакцинацией" от ковида и снижением рождаемости. Через 9 месяцев после внедрения "вакцины" с мРНК снижение рождаемости наблюдали в 13 из 19 стран Европы.

Аналогичные выводы озвучила швейцарская организация Hagemann group. Также недавно доктор медицинских наук и патологоанатом из Германии Арне Буркхардт изучил детородные органы молодого мужчины, который умер через 140 дней после первой инъекции от COVID-19. Как выяснилось, шиповидный белок, выделяемый клетками человека во время введения препарата с мРНК, проникает в мужские тестикулы и целиком нарушает сперматогенез. То же самое касается женщин: в результате вакцинации у них отмечают бесплодие и выкидыши.