«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета

Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва болезнь может не быть связана с какими-либо жалобами, протекает она без симптомов, поэтому многие пациенты не знают о проблеме.

Однако инсулинорезистентность, которая предшествует диабету, имеет ряд следующих симптомов. Они информируют о скором наступлении диабета.

По информации польского эксперта в области медицины Александры Орач, у человека появляется повышенная жажда, наблюдается выделение большого количества мочи, нарушается концентрация внимания, долго заживают раны, ухудшается сильно зрение, тревожит покалывание в конечностях.

Для своевременной диагностики диабета рекомендуется регулярно проверять глюкозу в крови и при необходимости посетить врача.