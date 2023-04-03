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В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

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В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты
Здоровье
Фото из открытых источников

Введение плацентарных препаратов, так называемых «уколов молодости и здоровья», могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказала косметолог Анна Соколова.

Эксперт отметила, что обычно в РФ применяют три сертифицированных плацентарных препарата: «Лаеннек», «Мэлсмон», «Курасен» . Если они назначены врачом в правильно дозировке, то не будут представлять никакой опасности для здоровья человека. Главными показаниями к их использованию является повышение иммунитета, а также улучшение функции печени.

Дерматовенеролог Мария Родионова добавила, что у плацентарных препаратов доказанной эффективности нет. Дело в том, что не было независимых исследований с контрольной группой добровольцей. Лекарства отсутствуют в клинических рекомендациях или протоколах лечения. При подготовке препаратов можно легко допустить ошибку, когда разовьются бактерии. При последующем введении возможно развитие септического шока с плачевными последствиями, в том числе сепсис и смерть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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