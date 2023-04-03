Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма

Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.

По информации врача, алкоголизм включили в Международную классификацию заболеваний и назвали «психическим расстройством и расстройством поведения, вызванным употреблением алкоголя». Его лечение должно быть комплексным, включать как соматический, психологический, так и социальный, духовный подходы.

Признаки алкоголизма у каждого пациента отличаются. Нарколог назвала несколько симптомов, которые должны насторожить. Это нарастание частоты, доз принятого алкоголя, появление запоев, развитие хронической патологии, а также формирование деградации личности.