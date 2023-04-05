Врач Александр Мясников: Тампоны могут привести к развитию синдрома токсического шока

Александр Мясников обратил внимание на опасность тампонов. Врач предупреждает о возможном развитии СТШ (синдром токсического шока).

По словам доктора, стафилококки могут вызвать СТШ во время применения тампонов большой емкости, поскольку они выделяют токсин. Его симптомы - спутанное сознание, повышение температуры, сыпь, падение артериального давления.

Для предотвращения этого состояния Мясников порекомендовал соблюдать гигиену, менять их нужно часто и выбирать минимальную впитываемость. При этом нельзя тампоны оставлять на ночь, а также необходимо тщательно мыть руки перед заменой.

Если симптомы СТШ появились, следует немедленно обратиться к врачу, поскольку без лечения антибиотиками смертность достигает до 50 процентов.