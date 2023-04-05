Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ

В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных сигарет.

Врач-методист из Белгорода, который является сотрудником областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Тимофеева сообщила, что электронные сигареты очень вредны для организма. Опасность представляют глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы.

«Во время курения вейпов масса, которая образуется в горле масса, влажно-липкая. Она обволакивает слизистые. Глицерин и пропиленгликоль влияют на легкие человека, попадая в альвеолы. В итоге повреждается сурфактант — компонент, который обеспечивает эластичность клеточной ткани», - говорит доктор.

По словам врача, ароматизаторы вызывают аллергические реакции. А если испаритель нагреется выше 500 градусов, глицерин трансформируется в канцероген акролеин.