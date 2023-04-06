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74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека

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74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может привести к увеличению веса, ведь речь не идет о накоплении жира. Связан выпирающий живот с накоплением газов в кишечнике, сообщает 74.RU.

В первую очередь, такое состояние провоцирует употребление газированной воды. Причем не обязательно употреблять сладкие напитки. Речь идет также о обычной воде, содержащей углекислый газ. Из-за пузырьков у человека повышается кислотность, что провоцирует вздутие живота. А вот сладкие газированные напитки, помимо метеоризма, приводят к прибавке веса.

Виноград может вызвать вздутие. Дело в том, что он трудно переваривается. Также к фруктам с подобным действием можно отнести яблоки и персики. В этот список входят все хлебобулочные изделия, молоко, капуста, обработанное мясо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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