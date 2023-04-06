Флеболог Никитина объяснила, почему загорать при варикозе нельзя

Людям с варикозом врачи рекомендуют не загорать и не посещать солярий. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи могут привести к осложнению болезни. Об этом проинформировал врач-флеболог и сосудистый хирург Анна Никитина.

По сведениям кандидата медицинских наук, под влиянием тепла и ультрафиолета существенно повышается свертываемость крови, а также ускоряется образование тромбов и обостряются все воспалительные процессы. В итоге это может спровоцировать осложнения варикоза.

Для избежания обострений специалист порекомендовал больше двигаться именно в жаркое время года. Можно просто гулять, кататься на велосипеде или плавать.

Также врач назвала первые признаки варикозной болезни. Это, по словам медика, выпирающие узлы на венах, тяжесть в ногах, отечность нижних конечностей в конце дня.