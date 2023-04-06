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Инфекционист Поздняков заявил, что эпидемии кори в РФ не будет

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Инфекционист Поздняков заявил, что эпидемии кори в РФ не будет
Здоровье
Фото из открытых источников

Если у человека, не иммунизированного от кори, был контакт с больным, в первую очередь, нужно обращать внимание на проявления респираторной инфекции. Если человек никогда не был вакцинирован, сейчас это можно спокойно сделать. Об этом говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам врача, корь опасна в детском возрасте, ведь часто характеризуется развитием осложнений. Взрослые переносят болезнь тоже тяжело, особенно если не были вакцинированы. Поскольку после недуга иммунитет сильно угнетается, через несколько месяцев после заболевания человек все еще остается беззащитным перед всеми инфекциями, даже перед теми, против которых ранее был защищен.

Врач напоминает, что корь – самая заразная инфекция. Достаточно мимолетного контакта, чтобы заболеть. Не вакцинированным нужно волноваться в первую очередь. Двукратно вакцинированным ничего не нужно делать. Если человек сомневается в эффективности вакцины или не помнит о вакцинации, он может сдать тест на антитела.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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