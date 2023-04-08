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В BMJ составлен список из топ-10 правил увеличения продолжительности жизни для людей после 40

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В BMJ составлен список из топ-10 правил увеличения продолжительности жизни для людей после 40
Здоровье
Фото из открытых источников

Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты.

Так, желательно ежедневно заниматься спортом, хотя бы 30 минут в день. Пользу принесут пешие прогулки.

После 40 лет нужно ограничить спиртное. Мужчинам употреблять не более двух порций, а женщинам - не больше одной.

Недосыпание повышает риск проблем со здоровьем - ожирения, ишемической болезни, диабета. Следует спать не менее 7-9 часов.

Желательно рано ложиться и при этом рано вставать. Это правило соблюдают японцы, где живет примерно 85 000 людей старше 100 лет.

В Японии жители любят принимать горячие ванны, которые положительно влияют на здоровье человека.

Японцы не едят жирную еду, избегают слишком калорийных продуктов, соли, специй.

Важен характер человека. Долго жить поможет оптимизм, адаптивность, трудолюбие.

Также немаловажную роль играет поддержание оптимальной массы тела, полный отказ от курения, употребление большого количества правильных жиров (рыбы, оливкового масла, авокадо)

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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