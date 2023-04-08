Врач рассказала о первом неожиданном предвестнике инсульта

Зевота может являться предвестником инсульта. Об этом говорит врач Надежда Чернышова.

"Зевота – компенсаторный механизм, он возникает во время нехватки кислорода для головного мозга. Это не что иное, как глубокий вдох. Когда вдыхаем как можно больше воздуха", – отметила терапевт.

Впрочем, у зевоты может быть много причин. Иногда она случается при нарушении мозгового кровообращения и действительно является первым предвестником инсульта.

Но полагаться только на этот симптом не нужно. Есть другие признаки недуга. У человека при инсульте может наблюдаться ассиметрия лица, слабость в руке или ноге, затрудненная и невнятная речь, головокружение, головная боль, потеря ориентации.