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Врач рассказала о первом неожиданном предвестнике инсульта

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Врач рассказала о первом неожиданном предвестнике инсульта
Здоровье
Фото из открытых источников

Зевота может являться предвестником инсульта. Об этом говорит врач Надежда Чернышова.

"Зевота – компенсаторный механизм, он возникает во время нехватки кислорода для головного мозга. Это не что иное, как глубокий вдох. Когда вдыхаем как можно больше воздуха", – отметила терапевт.

Впрочем, у зевоты может быть много причин. Иногда она случается при нарушении мозгового кровообращения и действительно является первым предвестником инсульта.

Но полагаться только на этот симптом не нужно. Есть другие признаки недуга. У человека при инсульте может наблюдаться ассиметрия лица, слабость в руке или ноге, затрудненная и невнятная речь, головокружение, головная боль, потеря ориентации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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