Вирусолог Альтштейн сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 на основе «Спутника»

В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн.

По данным главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, прошла первая фаза испытаний. Сейчас завершается вторая. Вакцина создана на основе «Спутника». Специалисты только заменят содержимое. Теперь вместо генома исходного варианта коронавируса появится геном «омикрона».

Альтштейн отметил, что говорить о завершении пандемии пока еще рано. Вирусолог уточнил, что спад роста заболеваемости произойдет летом, однако уже осенью вновь начнется подъем. Также могут появиться еще более заразные штаммы ковида.

Врач добавил, что вакцина, которая есть в настоящее время, защищает от осложнений и смерти, однако слабо защищает человека от заражения.