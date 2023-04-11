Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин

Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь принято относить к детским, но заболеть ею можно в любом возрасте.

Примечательно, что у взрослых недуг протекает очень тяжело и может дать осложнения в виде поражения легкие и головного мозга. Специалист отметил, что особенно опасна корь для беременных женщин. Инфекция может вызывать пороки развития плода или провоцировать выкидыш.

Чтобы предохраниться от осложнений, до беременности нужно обязательно пройти вакцинацию. Первую прививку делают от 12 до 15 месяцев, а повторную - в 6 лет. Взрослых от 18 до 35 лет прививают 2 раза с интервалом в полгода. А вот во время самой беременности прививка категорически противопоказана.