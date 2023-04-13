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СП: Геннадий Онищенко проинформировал, что вакцины от кори в РФ нет

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СП: Геннадий Онищенко проинформировал, что вакцины от кори в РФ нет
Здоровье
Фото из открытых источников

Сообщения о вспышках кори в разных регионах РФ стали почти ежедневными. Академик РАН Геннадий Онищенко видит несколько причин, включая низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья. Однако экс-глава Роспотребнадзора информирует, что вакцины в России нет.

Есть только детская вакцина, детей контролируем и вакцинируем. Это календарь прививок, деньги из федерального бюджета. А вот на Алтае строят суперсовременный курорт с лыжными трассами гастарбайтеры из Киргизии. Они приезжают, у них есть справки, что привиты, хотя на самом деле не привиты. Среди них и произошла вспышка. Что надо сделать: всех, кто контактировал, включая местное население, нужно привить. Нет вакцины.
Сейчас сделать «зачистку» важно. Привить всех тех, кто 10 лет назад или более прививался, или кто  просто не знает, привит или нет, кто был привит 8 лет назад, однако контактировал с больным, надежда, что у него есть иммунитет, малая. Нужно привить несколько миллионов человек. Производство, занимающееся вакциной, может сделать ее, но ему это никто не заказал. Ситуация пока не критическая, хотя тревожная. Вакцины нет. Я с москвичами говорил: в столице были небольшие запасы,  Москва —  13 миллионов человек. Нужна работа, подчищающая иммунизация, не на словах или бумаге, на деле.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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