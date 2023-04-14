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Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

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Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость
Здоровье
Фото из открытых источников

Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По словам врача, речь идет о холодце.

«Заливное и холодец по содержанию коллагена вне конкуренции. Организм снижает способность к синтезу коллагена, чем обусловлены возрастные изменения, то есть снижение эластичности кожи, замедление некоторых регенеративных процессов» - отмечает специалист.

Поэтому холодец обязательно должен быть в рационе людей 45+. Продукт нужно употреблять умеренно, чтобы избежать повышенного холестерина и лишнего веса.

Доктор уточнил, что достаточно до 200 граммов в неделю. При этом приправы в виде хрена или только усилят положительный эффект.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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