Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По словам врача, речь идет о холодце.

«Заливное и холодец по содержанию коллагена вне конкуренции. Организм снижает способность к синтезу коллагена, чем обусловлены возрастные изменения, то есть снижение эластичности кожи, замедление некоторых регенеративных процессов» - отмечает специалист.

Поэтому холодец обязательно должен быть в рационе людей 45+. Продукт нужно употреблять умеренно, чтобы избежать повышенного холестерина и лишнего веса.

Доктор уточнил, что достаточно до 200 граммов в неделю. При этом приправы в виде хрена или только усилят положительный эффект.