«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия

Профессор Владимир Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия. Известный ученый поведал «СП», как заставить сильную половину человечества прожить до глубокой старости. Отличительная черта всех долгожителей — здоровый образ жизни (ЗОЖ). Немаловажное значение имеет питание, а именно употребление овощей, фруктов, бобовых, оливкового масла, орехоав. Кроме того, это высокая физическая активность на свежем воздухе, запрет на курение и алкоголь. Но это не все.

Очень важной составляющей является «духовная» жизнь. И дело не только в религиозном смысле. Важно «философское» отношение к жизни. На Окинаве, к мпримеру, следую традиции «юимару», что значит «все вместе». А у жителей горной Сардинии (единственный регион на Земле, где мужчины живут дольше женщин) принято себя считать частью большой общины, тесно общаться со всеми окружающими в горе, радости, всегда помогать друг другу, заботиться о внуках и стариках.

Кроме того, избежать фатальных последствий разных болезней, от которых никто не застрахован, поможет своевременная диспансеризация и лечение.