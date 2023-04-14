Yandex.RTB

«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия

Image 16+
«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия
Здоровье
Фото из открытых источников

Профессор Владимир Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия. Известный ученый поведал «СП», как заставить сильную половину человечества прожить до глубокой старости. Отличительная черта всех долгожителей — здоровый образ жизни (ЗОЖ). Немаловажное значение имеет питание, а именно употребление овощей, фруктов, бобовых, оливкового масла, орехоав. Кроме того, это высокая физическая активность на свежем воздухе, запрет на курение и алкоголь. Но это не все.

Очень важной составляющей является «духовная» жизнь. И дело не только в религиозном смысле. Важно «философское» отношение к жизни. На Окинаве, к мпримеру, следую традиции «юимару», что значит «все вместе». А у жителей горной Сардинии  (единственный регион на Земле, где мужчины живут дольше женщин) принято себя считать частью большой общины, тесно общаться со всеми окружающими в горе, радости, всегда помогать друг другу, заботиться о внуках и стариках.

Кроме того, избежать фатальных последствий разных болезней, от которых никто не застрахован, поможет своевременная диспансеризация и лечение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия

Вчера, 20:43

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

Вчера, 20:26

СП: академик Геннадий Онищенко проинформировал, что вакцины от кори в России нет

13-04-2023, 21:55

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин

11-04-2023, 13:21

Вирусолог Альтштейн сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 на основе «Спутника»

10-04-2023, 14:21

Врач рассказала о первом неожиданном предвестнике инсульта

8-04-2023, 19:56

В BMJ составлен список из топ-10 правил увеличения продолжительности жизни для людей после 40

8-04-2023, 16:59

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека

6-04-2023, 10:41

Флеболог Никитина объяснила, почему загорать при варикозе нельзя

6-04-2023, 10:36

«Газета.Ru»: Инфекционист Поздняков сообщил, что эпидемии кори в России не будет

6-04-2023, 10:28

Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ

5-04-2023, 21:00

Врач Александр Мясников заявил, что тампоны могут привести к синдрому токсического шока

5-04-2023, 20:54

Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков

4-04-2023, 13:22

Врач Ершов заявил, что миру грозит глобальная пандемия кори

4-04-2023, 13:15

Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма

3-04-2023, 19:09

«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета

3-04-2023, 11:32

В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

3-04-2023, 11:24

Диетолог опровергла миф о том, что все «Е»-добавки в продуктах вредные

2-04-2023, 20:55

Иммунолог Крючков предостерег перенесших коронавирус пациентов об опасности «синдрома Костомарова»

2-04-2023, 20:41

МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании

2-04-2023, 17:24

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • 13-04-2023, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость
  • Вчера, 20:26

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • 12-04-2023, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ
  • 12-04-2023, 06:56

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ

Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге
  • 13-04-2023, 18:22

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина

7days.ru: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, скончался свекр Юрий Богомолов
  • Вчера, 12:37

7days.ru: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, скончался свекр Юрий Богомолов

В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.

Интересная информация
Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»
  • 12-04-2023, 13:38

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • 12-04-2023, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
  • 12-04-2023, 12:32

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах
  • 13-04-2023, 17:52

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд