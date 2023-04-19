Диетолог Соломатина проинформировала о ключевых особенностях быстрого похудения для мужчин

Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам легче похудеть, чем женщинам. По словам диетолога, играет большую роль развитая мышечная масса у представителей сильного пола. Также сбросить лишний вес помогает мужской гормон тестостерон.

Как правило, даже в состоянии покоя при комнатной температуре они расходуют больше энергии, следовательно, тратится больше калорий, — говорит врач.

По словам Соломатиной, основной ошибкой мужчин является нерегулярное питание. Многие решают хорошенько поесть именно вечером, хотя внимание нужно уделить обеду.

Специалист добавила, что мужчинам обязательно нужно сочетать физическую активность с правильным питанием. Надо отказаться от вредных привычек, от спиртного в том числе, наладить режим сна, пить иного воды, оградить себя от стрессов.