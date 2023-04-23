Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса.

Во-первых, нужно избегать перекусов и закусок, которые содержат жир и сахар. Можно перекусить фруктами, овощами, орехами.

Другой немаловажный совет — не злоупотреблять спиртными напитками, которые содержит много калорий и вызывают повышенный апетит. Если нужно выпить в компании, пейте умеренно и выбирайте напитки с небольшой калорийностью.

Также важно следить за сном. Недостаток ночного отдыха вызвает гормональный дисбаланс, который заставляет дольше оставаться голодным и употреблять в течении дня больше еды.

Напоследок, следует вести активный образ жизни - ходить пешком, заниматся спортом, выбирать занятия, которые не только приносят удовольствие, но и помогают улучшить состояние здоровья.