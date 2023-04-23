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Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

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Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
Здоровье
Фото из открытых источников

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса.

Во-первых, нужно избегать перекусов и закусок, которые содержат жир и сахар. Можно перекусить фруктами, овощами, орехами.

Другой немаловажный совет — не злоупотреблять спиртными напитками, которые содержит много калорий и вызывают повышенный апетит. Если нужно выпить в компании, пейте умеренно и выбирайте напитки с небольшой калорийностью.

Также важно следить за сном. Недостаток ночного отдыха вызвает гормональный дисбаланс, который заставляет дольше оставаться голодным и употреблять в течении дня больше еды.

Напоследок, следует вести активный образ жизни - ходить пешком, заниматся спортом, выбирать занятия, которые не только приносят удовольствие, но и помогают улучшить состояние здоровья.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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