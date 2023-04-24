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Жену Павла Прилучного Брутян заподозрили в подготовке к предстоящим родам

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Жену Павла Прилучного Брутян заподозрили в подготовке к предстоящим родам
Здоровье
Фото из открытых источников

Жену популярного актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поклонники заподозрили в подготовке к предстоящим родам. Пара сейчас находится в ожидании ребенка.

Артистку, которая находится на последнем месяце беременности, фанаты заподозрили в поездке в роддом. Произошло это после ее публикации в соцсетях. Подписчики звезды убеждены, что беременная артистка вскоре впервые станет матерью.

К такому выводу пользователи пришли после того, как актриса опубликовала фото из автомобиля в белом платье. При этом Зепюр прикрепила стикер в виде голубя.

Нужно подчеркнуть, что для Прилучного это не первый ребенок. У него от первого брака есть двое детей - сын и дочь. Теперь фанаты семьи находятся в ожидании появления еще одного малыша.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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