Николай Басков поцеловал грудь девушки прямо во время концерта

Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно поцеловал грудь незнакомой женщины на концерте прямо на глазах у публики. Причем сделал это артист с таким сильным удовольствием, как будто ему не хватает женщины.

Девушка, которую Басков расцеловал, долго пребывала в шоке от свалившегося на нее счастья. Собственно говоря, как все вокруг.

Николай – один из самых знаменитых певцов России. Он знает, как себя необходимо вести с армией поклонниц. Исполнитель, которому в октябре исполнилось 46 лет, является ярким примером того, как нужно выстраивать отношения с фанатками и исполнять все их пожелания.





