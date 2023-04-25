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Острая кишечная инфекция: с ней может столкнуться каждый

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Острая кишечная инфекция: с ней может столкнуться каждый
Здоровье
Фото из открытых источников

Острая кишечная инфекция (ОКИ) – достаточно обширная группа инфекционных заболеваний. Ее часто можно спутать с отравлением, поскольку они имеют схожие симптомы, такие как рвота, диарея, боли в животе, а иногда и головная боль. Это происходит потому, что и инфекция, и отравление, вызывают воспаление и раздражение в органах пищеварительной системы. 

Острая кишечная инфекция может быть вызвана разными возбудителями – бактериями, вирусами или паразитами, которые попадают в организм через пищу или воду, контакт с зараженными людьми или животными, а также через грязные поверхности и предметы. Некоторые из наиболее распространенных возбудителей острой кишечной инфекции:

  1. Бактерии: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), Yersinia и Clostridium difficile;
  2. Вирусы: ротавирус, калицивирус, аденовирус, астро- и норовирус;
  3. Паразиты: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium и Cyclospora.

В детских коллективах норовирус, например, распространяется очень быстро. Он обладает высокой заразностью и передается, в числе прочего, контактно-бытовым путем. Ротавирус вообще имеет воздушно-капельный способ передачи. Таким образом, если один ребенок в классе или дошкольной группе пришел зараженный, он очень быстро передаст заболевание своим сверстникам. Это происходит элементарно через контакты с поверхностями – дверная ручка, парта, игрушки и так далее. В качестве мер профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательнее мыть руки, особенно перед тем, как поесть.

На 100% оградиться от инфекции, как известно, невозможно. Но стоит помнить, что крепкий иммунитет – гарант того, что в случае заражения заболевание будет протекать легче с минимальными последствиями. Поэтому важно всегда следить за состоянием организма, особенно детей: соблюдать режим сна и бодрствования, придерживаться принципов правильного питания, заниматься общей физической подготовкой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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