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Заслуженный врач РФ Михаил Каган оценил риски от захвата боевиками биолабораторий в Судане

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Заслуженный врач РФ Михаил Каган оценил риски от захвата боевиками биолабораторий в Судане
Здоровье
Фото из открытых источников

Центральную государственную лабораторию в Судане захватили участники военного конфликта. В итоге в их распоряжении оказались образцы возбудителей смертельно опасных заболеваний - кори, холеры, полиомиелита. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в стране Нима Саида Абида, страна оказалась в зоне повышенной опасности, так как гарантировать целость и сохранность биоматериала невозможно.

На это счет высказался заслуженный врач РФ Михаил Каган. Он считает, что рано делать прогнозы, поскольку официальные лица не называют возбудителей. Не исключено, что эти образцы ничем не отличаются от обычных возбудителей болезней.

 

«Конкретно не знаем, что там, насколько опасны эти образцы. У каждого вируса есть диапазон опасности. Может быть биологическое оружие, но могут быть обычные вирусы, которые существуют в природе. Если там делались научные исследования с образцами вирусов, ничего страшного нет», - говорит специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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