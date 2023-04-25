Звезду популярного турецкого телесериала «Ветреный» Акына Акынёзю заметили в Москве

Поклонников турецких телесериалов всполошили кадры, опубликованные в Сети, на которых видно, что звезда фильма «Ветреный», прибыл в Москву. Позже стало известно о причине визита Акына Акынёзю в Россию, пишет StarHit.

Поклонники заметили красавчика из турецких сериалов в столичном ресторане. Сначала очевидцы не поверили своим глазам. Спустя некоторое время удалось выяснить, что Акынёзю находится в РФ по рабочим вопросам.

На снимках из заведения Акына сидит вместе с Иваной Грининой - менеджером и директором по контенту. Сомнений нет — в ближайшем будущем любителей турецких лент ждет приятный сюрприз, связанный с новым проектом.

Также отмечается, что у поклонников будет шанс увидеться с кумиром. Онлайн-кинотеатр планирует устроить конкурс среди телезрителей с главным призом — поездкой в Турцию для ужина в компании 33-летнего актёра.