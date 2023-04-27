Сексолог РФ Кульгавчук назвал доверие главной проблемой звездных клиентов

Доверие — это главная тема не только в обычных семейных парах, но и среди знаменитостей. Особенно тогда, когда партнер дает повод второй половинке для беспокойства. Об этом рассказал сексолог РФ Евгений Кульгавчук.

«Среди моих звездных клиентов вопрос доверия очень актуальный. Все — известные и сильные мира сего — хотят, чтобы их любили, не за деньги или власть, как личность, человека», — сказал эксперт.

Поэтому в жизни нужно сделать осознанный выбор. Лучше сделать его в пользу того, с кем не нужно притворяться, в кому не надо сомневаться. Непростая, однако выполнимая задача, утверждает сексолог.

«Важно беречь отношения, уметь их развивать. Это мы называем настоящим искусством любить. Подтягиваем все эти навыки в ходе психотерапии», — заключает Кульгавчук.